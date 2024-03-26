小林制藥說一名紅曲保健品消費者因腎病死亡

中評社北京3月26日電／據新華社報導，日本小林制藥公司26日說，一名服用該公司含紅曲成分保健品的消費者因腎臟疾病死亡，目前正在調查其死亡與服用上述保健品之間是否存在因果關係。



小林制藥26日更新了請消費者停止使用該公司含紅曲成分相關產品和自主召回的通知。該通知說，這名消費者生前服用了該公司含紅曲成分的保健品紅曲膽固醇顆粒。小林制藥在通知中沒有公布這名消費者的相關信息和死亡時間。



通知說，已確認這名消費者在2021年4月至2024年2月期間持續購買紅曲膽固醇顆粒。目前公司正在調查這名消費者死亡與服用上述保健品之間是否存在因果關係。公司22日公布了一批可能存在此前“意想不到”成分的紅曲相關產品生產編號，這名消費者購買的產品位列其中。



小林制藥22日說，因有消費者服用該公司含紅曲成分保健品後出現腎臟疾病等健康問題，決定緊急召回該公司所有3款含紅曲成分保健品。



該公司25日通報說，截至24日已確認26人服用相關產品後出現腎臟疾病而住院。



另據共同社26日報導，小林制藥新收到了約50人服用含紅曲成分保健品後住院的報告，預計這一數字還將進一步上升。



小林制藥2023年生產的18.5噸紅曲原料中，除自家生產保健品外，有約16噸出售給其他公司，用於釀酒及食品製造等。目前，小林制藥已通過旗下銷售公司向所有52家採購其紅曲原料的企業發出召回請求。



受此影響，一些使用小林制藥紅曲原料的食品、釀酒等企業也已宣布召回相關產品。