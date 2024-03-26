羅際琴談黃復興裁併　執行計劃的人很重要

羅際琴接受中評社訪問。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月26日電（記者 俞敦平）陸軍官校校友總會理事長羅際琴26日於黃埔軍校建軍／建校百週年紀念活動前接受中評社專訪時表示，本日的活動是揭露民進黨政府對民眾所說的謊言，並透過一系列講座來逐一澄清事實，並不會針對近日國民黨組改調整黃復興一事有任何動作，但他也對黃復興被整併一事不太滿意，認為和黨中央的溝通上有些被突襲的感覺。



羅際琴，是陸軍中將退役、台大EMBA碩士，現任陸軍官校校友總會理事長、曾任中國國民黨（黃復興黨部）黃國樑黨部主委、陸軍十軍團指揮官、陸軍司令部參謀長。



羅際琴首先指出，今日講座的主要目的是揭露民進黨政府對民眾所說的謊言，並透過一系列講座來逐一澄清事實。他提到，該系列講座的舉辦恰逢青年節前夕，並以辛亥革命為主題，回顧了從1894年甲午戰爭失敗到清廷宣統皇帝退位的歷史過程。



對於國民黨近日的組改整併黃復興，羅際琴表示，改革本身是好事，但強調改革需要有明確的方向和完整的計劃，必須確保改革之後黃復興能變更好。他認為合併之後被變相降格並不是黃復興黨員生氣的主因，是黨中央在改革過程中缺乏與基層的溝通，並指出改革的信息是在最後一刻才公布，讓他們措手不及。



最後，羅際琴提到，儘管有部分黃復興的人士對國民黨的改革提出不同意見，但這些都是在言論自由的台灣社會中應得的尊重。他確認，如果黨中央願意開放溝通，他們的意見都已經提出。



羅際琴表示，黨中央上個禮拜有提出一份大綱，但缺乏執行的細節。他認為執行的人員很重要，因為無論多好的計劃，假如執行的人對黃復興有先入為主的成見，那也是沒有用，所以目前的狀況就是他們正在等待黨中央針對改革方案的細節和執行人員的進一步說明。