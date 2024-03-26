提早佈局！黃昭順：柯志恩角逐2026高雄市長

國民黨高雄市黨部主委黃昭順。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電／中國國民黨“立委”陳菁徽、高雄市議員李雅靜的聯合服務處今26日在鳳山掛牌。國民黨高雄市黨部主委黃昭順證實，“立委”柯志恩就是2026國民黨高雄市長候選人，強調別無她人，且4月20日要將主委一職交棒給柯志恩，提早布局下屆市長及議員選戰。



媒體報導，陳菁徽、李雅靜聯合服務處揭牌儀式由陳菁徽、李雅靜主持，國民黨市黨部主委黃昭順、北農董事長楊鎮浯、前議長曾麗燕、議員宋立彬等共同揭牌。鳳山區近60位里長、地方社團等皆到場祝賀。



黃昭順表示，樂見黨籍“立委”與議員通力合作，尤其高雄市人口最多的鳳山區，國民黨更需要實質扎根，爭取更多市民認同。她特別強調，國民黨下屆高雄市長候選人就是柯志恩，所有黨籍議員、“立委”提早布局全力支持柯志恩，有信心2026成功取得高雄市長，而高市黨部4月20日將辦交接儀式，而新任主委就是柯志恩。



陳菁徽表示，目前已在左營成立服務處，也在市黨部與柯志恩、林倩綺成立聯合服務處，現更在鳳山與李雅靜成立聯合服務處，串連地方與中央的力量，全力為鄉親提供更優質的服務。



李雅靜指出，與陳菁徽成立聯合服務處目的是要擴大服務量能、提升服務品質，中央、地方通力合作，讓“1＋1大於2”，為鄉親提供更全面的服務、為鳳山爭取更多的建設。

