李家超記者會：香港將從4方面拼經濟拼發展

特首記者會（中評社 段曉魯） 中評社香港3月27日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超3月26日上午在政府總部召開記者會，他表示，完成23條立法後，香港將從4個方面拼經濟、拼發展。期間，他還就垃圾徵費、施政報告等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨。我們在上星期三讀通過《維護國家安全條例》，並於星期六（三月二十三日）正式刊憲生效。香港將會開始有一個新氣象，所以今日我會花較多時間向大家說說隨後我們所做的工作。



《維護國家安全條例》在三月二十三日星期六正式刊憲生效，香港特區終於完成《基本法》第二十三條規定的維護國家安全本地立法的憲制責任，完成了歷史使命。特區政府會落實好《條例》下的責任和工作，包括持續做好解說工作和公眾教育，讓大家更瞭解法律的內容。



《維護國家安全條例》的目的是要有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。各政府部門會落實這三方面的工作，自覺性做好管理和強化內部制度，防範和制止不利於國家安全的行為和活動。



在懲治方面，危害國家安全的行為和活動是嚴重罪行，執法部門執法必嚴，更要強化能力，抵禦間諜活動和各國情報單位滲透等，所以必須加強情報收集能力，和情報分析培訓。



與市民較有關的是國家安全教育，就這方面《條例》要求政府開展國家安全教育、守法意識教育，並且透過宣傳、指導、監督和管理進行。要做到最有效益，政府會結合國家安全教育、愛國主義教育和中華文化教育，共同推行，以達致既防範國家安全風險，亦為人民素養提供養份和昇華作用。



《施政報告》提出了成立由政務司司長領導的“愛國主義教育工作小組”和成立“弘揚中華文化辦公室”。政務司司長會通過工作小組領導這三方面的工作。分別在學校層面和社區層面推廣，並善用不同媒體平台做好傳播工作。國家安全教育、愛國主義教育和中華文化教育融合推廣，既可從中華文化、中國歷史、國家的社會經濟發展等豐富內容，增加教育和學習的興趣，更可把守法意識和國家安全意識融入於日常生活和個人持續學習中。