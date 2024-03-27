李家超：14個處所下月試行垃圾收費

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港3月27日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，特區政府認真地就垃圾收費進行先行先試，會審視14個處所的整體操作、市民參與率、以及實施計劃時需要考慮的其他配套。



李家超表示，特區政府希望很認真地先行先試，亦希望在14個被挑選出來先行先試的地方深入去試。此外，將檢視整體操作方面的結果、參與率，還有運作中所需要考慮的其他配套。自己亦要求政務司副司長卓永興主持一個跨部門的監察和審視小組，認真監察和審視在先行先試時所涉及的所有情況。特區政府會很務實地處理這件事情，相信大家都應給予時間，讓這14個地方進行先行先試。



李家超亦表示，特區政府會認真進行先行先試，每個地方都會組成一個專隊，專隊會深入留意在整個運作過程中，不同流程所涉及的問題或需要解決的事情，以及市民對於每個流程的認識、參與度和最後的意見。有些會在測試期間觀察運作，有些會透過問卷或詢問意見，確保掌握到這14個地方所試的不同領域，包括住戶、清潔工人、物業管理，以及商業營運者的整體運作。希望完成先行先試後，可以在5至6月向立法會作出這方面的匯報。