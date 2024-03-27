李家超：持續做好維護國安條例解說工作

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港3月27日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，《維護國家安全條例》上周六刊憲生效，特區政府會落實條例下的責任，包括持續做好解說和公眾教育，讓市民更瞭解條例的內容。



李家超表示，《維護國家安全條例》在3月23日正式刊憲生效，香港特區終於完成《基本法》第二十三條規定的維護國家安全本地立法的憲制責任，完成了歷史使命。特區政府會落實好《條例》下的責任和工作，包括持續做好解說工作和公眾教育，讓大家更瞭解法律的內容。



李家超稱，《維護國家安全條例》的目的是要有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。各政府部門會落實這三方面的工作，自覺性做好管理和強化內部制度，防範和制止不利於國家安全的行為和活動。在懲治方面，危害國家安全的行為和活動是嚴重罪行，執法部門執法必嚴，更要強化能力，抵禦間諜活動和各國情報單位滲透等，所以必須加強情報收集能力，和情報分析培訓。



李家超談到，與市民較有關的是國家安全教育，就這方面《條例》要求政府開展國家安全教育、守法意識教育，並且透過宣傳、指導、監督和管理進行。要做到最有效益，政府會結合國家安全教育、愛國主義教育和中華文化教育，共同推行，以達致既防範國家安全風險，亦為人民素養提供養份和昇華作用。



