李家超：國家安全現已得到有效保障

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港3月27日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，香港特區終於完成《基本法》第23條本地立法的憲制責任，完成歷史使命，國家安全現已得到有效保障，香港可集中精力拼經濟、拼發展。



李家超表示，特區政府完成了《基本法》第二十三條立法，國家安全得到有效保障，香港可以集中精力，全面拼經濟、拼發展。特區政府會從四方面重點工作。



第一，全面落實《施政報告》及《財政預算案》所提及有關推動經濟和發展的措施。這些包括發展和鞏固八大中心，以北部都會區發展為新引擎，以產業導向為發展方向。



第二，我們會把握好世界機遇和中國機遇。世界機遇是指全球經濟中心西向東移，東盟和中東是新引擎。我們會積極開拓東盟和中東市場發展商機、加強金融合作、加強區域經濟合作、推動政府、企業與專業之間的合作。中國機遇是指我們積極融入國家發展大局機遇，與粵港澳大灣區不同城市互聯互通，強化人流、物流、資金流和信息流，在國內和國際雙循環中，做好“超級聯繫人”和“超級增值人”角色。同時發揮好香港聯通世界和內地的橋樑優勢，尤其是在金融、航運、貿易和創科領域，利用好香港一流的專業服務與世界接軌的監管和市場制度優勢等。政府會繼續聯同工商、專業界的領袖代表組織更多外訪團，拓展全球經貿網絡，聯繫東盟、中東等合作空間巨大的市場。



第三，我們要增加香港的競爭力。競爭力離不開人才和有實力的企業，所以我們會繼續積極“搶人才”、“搶企業”。



第四，我們要發展好內部經濟，包括旅遊業、消費和投資。今年全年訪港旅客有望達到5000萬人次，較去年增加接近一半。根據估算，每150萬名遊客可為香港帶來約0.1個百分點的本地生產總值增長，所以5000萬名旅客對香港經濟有很大提振作用。