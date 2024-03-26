香港黃埔軍校後代親友聯誼會舉辦系列活動

香港黄埔軍校後代親友聯誼會會長林際平（中）、榮譽會長莊永健（左二）、副會長沈清（右二）、高級顧問劉澜昌（左一）和林楓林（右二）分享系列活動詳情。（中評社記者攝） 聯誼會成員在香港中山紀念公園留影。（中評社圖片） 26日記者會現場。（中評社記者攝） 香港黄埔軍校後代親友聯誼會介紹系列紀念活動。（中評社記者攝） 聯誼會成員在香港中山紀念公園留影。（中評社圖片） 中評社香港3月26日電／黃埔軍校建校今年滿100周年。香港黃埔軍校後代親友聯誼會26日舉行記者會，介紹該會即將舉行的系列紀念活動，包括“黃埔百年”歷史圖片巡迴展覽，黃埔精神論壇，粵港黃埔交流，青少年黃埔徵文競賽等。



一百年前，偉大的革命先驅孫中山先生在中國共產黨和共產國際幫助下，親自創辦了“黃埔軍校”。



在反帝反封建的中國革命戰爭時期，黃埔軍校為國共兩黨培養了大批政治軍事人才，成為推動整體革命進程的主要武裝力量，為反對封建軍閥、帝國主義，建立建設新中國，特別是為抵禦抗擊日本軍國主義的侵略，立下豐功偉績，永彪史冊。黃埔軍校“愛國，革命”的偉大精神，傳承至今，發揚光大。



香港黃埔軍校後代親友聯誼會指出，香港是偉大革命先驅孫中山先生青年學習和革命思想形成的地方，又是歷次革命戰爭時期重要的策源地。在香港特別行政區舉辦隆重的紀念“百年黃埔 薪火相傳”的活動，和全球的紀念“百年黃埔”一樣，將為聯繫兩岸，推動統一留下篇章。



香港黃埔軍校後代親友聯誼會會長林際平表示，已經與香港大學協商好在未來舉辦關於黃埔百年的圖片展。此外，聯誼會還將組織香港教師、青年學生、以及相關學者等，到廣州黃埔軍校進行參訪交流。青年是香港的未來，舉辦黃埔百年薪火相傳系列活動的目的是在香港、尤其是香港青年身上傳承黃埔精神。



香港黃埔軍校後代親友聯誼會於2016年在港成立，致力於宣傳、傳承“愛國，革命”偉大的黃埔精神，特別是在青年一代，以至整個社會產生了良好的影響。



香港黃埔軍校後代親友聯誼會參會名單



－－林際平，香港黃埔軍校後代親友聯誼會會長。

－－莊永健，香港黃埔軍校後代親友聯誼會榮譽會長。

－－沈 清，香港黃埔軍校後代親友聯誼會副會長

－－劉瀾昌，香港黃埔軍校後代親友聯誼會高級顧問。

－－林楓林，香港黃埔軍校後代親友聯誼會高級顧問。

－－丘浩章，香港黃埔軍校後代親友聯誼會顧問。

－－周 雁，香港黃埔軍校後代親友聯誼會副秘書長。

－－笪 洋，香港黃埔軍校後代親友聯誼會理事。

－－葉常春，香港黃埔軍校後代親友聯誼會理事。

－－李 嫣，香港黃埔軍校後代親友聯誼會理事。