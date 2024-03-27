李政宏語中評：馬英九訪陸有利兩岸融合發展

台企聯會長李政宏。（中評社 資料照） 中評社新竹3月27日電（記者 盧誠輝）針對馬英九4月二度訪陸，全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱：台企聯）會長李政宏接受中評社訪問表示，他相當樂見兩岸能多交流與交往，特別是像馬英九這樣具有影響力的人士，多到大陸參訪，彼此交換意見，都更有利於兩岸消除歧異、減少誤解，對增進兩岸的融合發展有很大的助益。



李政宏，中興大學財稅系學士，現任上海冠龍閥門機械有限公司董事長，歷任明冠造機企業股份有限公司總經理、上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長、中國建築金屬結構協會給水排水設備分會副會長、上海市台灣同胞投資企業協會會長、全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長，2019年當選台企聯會長，成為台企聯最年輕的會長，去年5月順利連任。



馬英九訂4月1日至11日率“大九學堂”青年學子訪問廣東、陝西與北京，並出席祭黃帝陵大典。這是馬英九繼2023年3月27日到4月7日訪陸後，再次應邀到大陸訪問。



對於馬英九再度訪陸，李政宏指出，他相當樂見兩岸能多交流與交往，特別是像馬英九這樣具有影響力的人士，多到大陸參訪，彼此交換意見，都更有利於兩岸消除歧異、減少誤解，對增進兩岸的融合發展有很大的助益。

