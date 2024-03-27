民眾黨周台竹：馬英九訪陸膽子大 應給肯定

台前駐荷蘭代表、台灣民眾黨主席辦公室涉外事務總監周台竹。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月27日電（記者 鄭羿菲）針對馬英九將於4月1日至11日再度率青年學子訪問大陸。台前駐荷蘭代表、台灣民眾黨主席辦公室涉外事務總監周台竹接受中評社訪問表示，當全世界把台海視為下一個戰場時，馬英九率台灣學子訪陸，讓兩岸關係能緩和，應給予肯定，不應該隨便抹紅、扣帽子。批評馬英九賣台的人，應該明確具體地提出證據，而不是戴高帽抹紅。



周台竹說，台灣對外應該有軟也有硬，兩岸關係已夠緊張了，再繼續硬下去，開戰的可能性很大，尤其民進黨政府反中已涵蓋了全體大陸人民，很容易激起民族主義，這並不好。馬英九率台灣學子訪陸這類兩岸交流的潤滑劑應該多一點，讓仇恨少一點。



周台竹為美國喬治華盛頓大學外交碩士，警察大學體系出身，1982年起服務於台“外交部”，擁有37年外交生涯，曾任台駐荷蘭代表、“外交部國際組織司長”、北美委員會秘書長。2018年時任台北市長的柯文哲訪問荷蘭，與周台竹相識，2019年接任台北市政府發言人、兼任市長室涉外事務總監、公訓處處長等職務，2023年1月接任民眾黨秘書長，為柯文哲2024大選擘劃中美台論述，直至2024年1月底卸任。現為民眾黨主席辦公室涉外事務總監、民主基金會民眾黨代表、董事。

