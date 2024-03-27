潘兆民語中評：蔡英文未登太平島　兩個主因

東海大學通識教育中心教授潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月27日電（記者 方敬為）太平島港側浚深及碼頭整修工程26日舉辦啟用典禮，蔡英文未登島參與，民進黨府院對外稱，安全評估不建議登島。東海大學通識教育中心教授潘兆民接受中評社訪問表示，蔡英文未登島並不意外，首先蔡政府一向以美國馬首是瞻，美方不樂見蔡登島，加上民進黨政府這8年對南海議題本來就鮮少發言，因為涉“中華民國”領土範圍，與綠營政治立場相左。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、政治系兼任教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



太平島港側浚深及碼頭整修工程26日完工啟用，先前藍委呼籲蔡英文可藉由出席啟用典禮，循過去慣例卸任前登島，宣示“主權”，最終蔡沒有登島參與，民進黨府院對外表示，鑒於太平島附近海域的情勢動盪，安全評估不建議登島。國民黨籍“立法院”“外交國防委員會”召委馬文君已排定委員會5月16日赴太平島考察。



潘兆民表示，蔡英文未登太平島，並不令人意外，當中有兩個主因，首先當然是外部因素，如同官方安全評估所稱，近期南海情勢相對不穩定，尤其中國與菲律賓之間衝突頻傳，美國方面不樂見蔡英文登島再添負面變數，而蔡政府一向以美國馬首是瞻，不登島的決策可以想見。

