周台竹語中評：改善兩岸關係 賴應該怎樣做

台前駐荷蘭代表、台灣民眾黨主席辦公室涉外事務總監周台竹。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月28日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席辦公室涉外事務總監周台竹接受中評社訪問表示，賴清德的“台獨金孫”立場鮮明，無論是國際事務的專家或學者，對賴執政下的兩岸關係期望值並不高，若賴釋出一些善意去緩和兩岸關係，友善的作為可能就會被放大解讀。他舉例說，214金門撞船事件、赴陸觀光禁團令都是賴可以表達看法的，或許會有好的效果。



周台竹為美國喬治華盛頓大學外交碩士，警察大學體系出身，1982年起服務於台“外交部”，擁有37年外交生涯，曾任台駐荷蘭代表、“外交部國際組織司長”、北美委員會秘書長。2018年時任台北市長的柯文哲訪問荷蘭，與周台竹相識，2019年接任台北市政府發言人、兼任市長室涉外事務總監、公訓處處長等職務，2023年1月接任民眾黨秘書長，為柯文哲2024大選擘劃中美台論述，直至2024年1月底卸任。現為民眾黨主席辦公室涉外事務總監、民主基金會民眾黨代表、董事。



周台竹接受中評社訪問表示，民進黨政府在處理214金門撞船事件的手法上，已經變成視對方為敵人，而不是競爭。敵對與競爭的關係有很大的不同，競爭是各自展現自己好的一面，然後讓對方認同自己是比較好的評價，敵對則是針鋒相對，導致惡意螺旋不斷上升。過去兩岸之間的互動越來越糟，隨著網路發達，兩岸網民不斷地透過網路互相攻擊，勢必將引起民粹主義，會越來越難收拾。

