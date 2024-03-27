朱新民語中評：馬訪陸有很強使命感與責任感

政大外交系兼任教授朱新民接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）馬英九將於4月1日至11日再度率青年學子前往大陸訪問。政治大學外交系兼任教授朱新民向中評社表示，馬英九這次的訪問和去年一樣的重大特色就是帶著一群青年學生前往，看得出馬認為青年是兩岸發展的核心，也是兩岸未來的希望，如果能帶更多的青年到大陸交流對話，讓青年對大陸有所了解、認同，那是埋下了兩岸的希望種子，也為兩岸和平打下基礎，這點也非常重要。



朱新民為政治大學政治研究所法學博士，專業領域是大陸對台政策與兩岸關係，曾任“國大代表”、兩岸交流遠景基金會大陸所所長、韓國瑜2020大選“國政”顧問團成員。現為政治大學外交學系兼任教授、台灣治理協會副理事長。



應大陸方面邀請，馬英九將率領“大九學堂”青年學子，於4月1日至11日，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典。同時也將偕同青年訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。



朱新民接受中評社訪問時對此表示，首先從馬英九個人角度來看，他一直對兩岸關係有自己的主張跟觀點，而且有很強的使命感跟責任感，加上這一趟二訪大陸行，選在民進黨2024當選人賴清德的520就職之前，在目前兩岸緊張氛圍高長狀況下，顯得勇氣十足，也能為兩岸帶來比較正向的能量。

