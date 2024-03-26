話劇《尋味》即將登錄國家大劇院

劇照（圖片由主辦方提供） 中評社北京3月26日電／4月3日－6日，話劇《尋味》即將亮相國家大劇院。眾所周知，電視劇《繁花》的熱播在兩岸引發強烈反響，兩岸題材話劇《尋味》自2023年初首演以來，也同樣引起熱議。《尋味》由中華全國總工會文工團、北京市文聯、北京市台辦聯合出品，匯集了兩岸優秀的編劇、導演、演員，編劇導演是來自大陸的龔應恬和來自台灣的李宗熹，演員有全總文工團話劇團副團長唐麗華、中國話劇金獅獎獲得者王毅、大陸知名演員曾黎、台灣影視男演員李志希和來自兩岸的幾十名實力派演職人員參與創作。截至目前，《尋味》已在北京、上海、江蘇、浙江等地演出 30餘場，並成功入選首批北京大戲好戲名錄、第十八屆中國戲劇節優秀劇目、大戲東望·2023全國話劇展演開幕大戲、第五屆大涼山國際戲劇節參演劇目及第八屆全國話劇優秀參演劇目。



該劇講述了一次特殊的回家故事：從一碗牛肉面講起，從台灣的眷村到北京的胡同，在一家四代人聚散離合的溫情故事中，延展出海峽兩岸同胞的濃濃親情，《尋味》尋的是親情的味道，尋的是血濃於水的味道。接下來，《尋味》還將赴石家莊、西安、重慶、廣西等地進行多場巡回演出，歡迎大家前往觀看！