首屆“京彩台灣”兩岸青年短片征集大賽啟動

中評社北京3月26日電／由北京市台辦融媒體中心與北京電影學院共同發起的首屆“京彩台灣”兩岸青年短片征集大賽，3月5日起在京正式啟動。



作為2024兩岸青年峰會系列活動，大賽以“青春共影、攜手同行”為主題，旨在利用新媒體、流行文化、互聯網等，廣泛開展體驗式、沉浸式、互動式交流活動，切實推動兩岸青年關注和講述中國故事的主動性和積極性。



大賽面向兩岸青年創作團隊、各大高校和個人，征集承載了兩岸青年責任擔當和共同追求的優秀短片作品。征集分為生生不息、淺淺海峽、源源而來、念念不忘四個單元，投稿者可圍繞兩岸青年生活方式、以鄉愁為主題的故事、記錄與傳承傳統文化、以美食或民謠等多種元素展現心中的兩岸印記等內容，開展各種風格的視頻創作。四個單元除分設一、二、三等獎之外，評委會還將從所有進入終評的作品中，評選出評委會特別推薦獎、最佳攝影獎、最佳導演獎、最佳創意獎，並通過網絡投票方式產生最佳人氣獎。



本次征集截止5月20日，6月上旬公布結果。獲獎者除實物獎品，還有機會受邀參加2024兩岸青年峰會及相關參訪交流活動。



兩岸青年峰會由國務院台辦、教育部、全國青聯和北京市政府共同主辦，創辦六年來先後邀請歐陽娜娜、陳曉、楊丞琳、吳磊為青年形象大使，累計舉辦兩岸青年交流活動約150項，吸引5000多名兩岸青年熱情參與，2023年兩岸青年峰會點擊量超過7億人次。峰會已成為兩岸青年交流交往交心、成長成才發展的重要平台。



附大賽報名入口：http://www.futaiyuyue.com/eportal/ui?pageId=1332530



