外交部發言人就巴基斯坦達蘇炸彈襲擊事件答問

中評社香港3月27日電／外交部發言人27日就巴基斯坦達蘇炸彈襲擊事件答記者問，表示中方強烈譴責這一恐怖主義行徑，對遇難者表示深切哀悼，對遇難者親屬致以誠摯慰問。



新華社報導，有記者問：3月26日，有媒體報導，巴基斯坦開普省發生恐怖襲擊，造成中方人員傷亡，請問外交部對此有何評論？



外交部發言人表示，巴基斯坦當地時間3月26日下午1時許，中方企業承建的開普省達蘇水電站項目車輛遭遇恐怖襲擊，造成5名中方人員、1名巴方人員遇難。



外交部發言人說，中方強烈譴責這一恐怖主義行徑，對遇難者表示深切哀悼，對遇難者親屬致以誠摯慰問。中方要求巴方盡快徹查事件真相，全力緝拿兇手並繩之以法，同時採取切實有效措施保護在巴中國公民、機構和項目安全。中方正會同巴方全力推進事件善後處置工作。中國駐巴基斯坦大使館已提醒在巴中國公民、企業密切關注當地安全形勢，提高防範意識，強化安保措施，全力防範恐襲。



巴基斯坦總理夏巴茲26日下午親自到中國駐巴基斯坦使館弔唁，向遇難者家屬和中國政府表達慰問，強烈譴責此次恐襲事件，表示恐怖分子破壞巴中友誼的圖謀永遠不會得逞。同日，巴基斯坦總統扎爾達里以及外交部長、內政部長等多名政要強烈譴責襲擊事件，對遇難人員表示哀悼。



外交部發言人表示，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴和“鐵桿”兄弟，中巴經濟走廊為巴經濟社會發展做出巨大貢獻。任何企圖破壞中巴合作的行徑都絕不會得逞。中方反對一切形式的恐怖主義，堅決支持巴方打擊恐怖主義的行動。中方將更加堅定地同巴方攜手合作，全力維護在巴中國人員、項目和機構安全。