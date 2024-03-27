【
大
中
小
】 【
打 印
】
俄戰機在巴倫支海上空攔截兩架美國軍機
http://www.CRNTT.com
2024-03-27 09:38:20
中評社香港3月27日電／俄羅斯國防部網站26日發表聲明說，俄軍一架米格-31戰鬥機當天在巴倫支海上空對兩架抵近俄邊界的美國軍機進行了攔截。
新華社報導，聲明說，俄空域監控設備當天在巴倫支海上空發現有機群目標正在靠近俄邊界。俄軍一架米格-31戰鬥機隨即升空識別，確認目標為兩架美國空軍B-1B戰略轟炸機。當俄戰機接近時，美國軍機改變飛行線路並調轉方向遠離俄邊界。
聲明說，俄戰機在飛行過程中嚴格遵守國際空域使用規則。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
俄偵查委員會還原莫斯科近郊恐襲時間表
(2024-03-26 17:25:09)
俄載人飛船與國際空間站對接
(2024-03-26 16:17:27)
俄太平洋艦隊在日本海舉行演習
(2024-03-26 10:55:45)
烏稱重創俄大型登陸艦 俄方暫無回應
(2024-03-26 10:49:24)
烏克蘭為什麼頻襲俄羅斯登陸艦？
(2024-03-26 10:45:32)
俄羅斯波羅的海艦隊舉行反潛演習
(2024-03-26 10:44:46)
中伊俄海軍聯合演習引關注 專家解讀
(2024-03-26 10:40:05)
俄法院批准羈押另3名莫斯科近郊恐襲涉案人員
(2024-03-26 09:44:12)
外交部就俄羅斯發生嚴重恐怖襲擊答記者問
(2024-03-25 13:18:56)
俄音樂廳恐襲幕後黑手是誰？
(2024-03-25 13:10:28)