俄戰機在巴倫支海上空攔截兩架美國軍機

中評社香港3月27日電／俄羅斯國防部網站26日發表聲明說，俄軍一架米格-31戰鬥機當天在巴倫支海上空對兩架抵近俄邊界的美國軍機進行了攔截。



新華社報導，聲明說，俄空域監控設備當天在巴倫支海上空發現有機群目標正在靠近俄邊界。俄軍一架米格-31戰鬥機隨即升空識別，確認目標為兩架美國空軍B-1B戰略轟炸機。當俄戰機接近時，美國軍機改變飛行線路並調轉方向遠離俄邊界。



聲明說，俄戰機在飛行過程中嚴格遵守國際空域使用規則。

