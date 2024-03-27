中評社北京3月27日電／網評：自視過高或成國足最大“敵人”



作者：徐林生 來源：東方網



3月21日晚，中國男足客場2：2戰平新加坡隊之後，在衝擊世界杯的過程中又被逼上了絕路，這次時間比預想中來得更早了一些。最殘酷的是，中國足球是在艱難看到希望之時，陰差陽錯又挨了重重一棒。無論球隊上下還是球迷，都知道這場平局意味著什麼。（3月23日中新體壇微信公號）



這場比賽對於中國足球來說具有特殊意義，因為它是新任主帥伊萬科維奇的首秀之戰。應該說，國足踢了半場好球，上半場以2：0領先，但下半場又在“重復昨天的故事”，被世界排名第156名的新加坡隊連灌2球追平。幸運的是，同組的泰國隊在客場以1：1逼平韓國隊，給國足留下一線生機，否則可以提前宣告備戰2030年世界杯了。



國足被新加坡隊逼平，意料之外，又在情理之中。據瞭解，國足上一次面對新加坡隊未取得勝利，還要追溯到41年前。有媒體披露，此次參賽新加坡國足屬半職業球隊，隊長還兼職房屋中介，今年1月還獲月度銷冠，球隊有東南亞“魚腩”之稱，國足被這種球隊逼平委實有些意外。



不過，縱觀國足近年參加國際大賽表現，如“王小二過年，一年不如一年”。足球圈人士曾警告：“留給中國的弱隊不多了”。在今年1月結束的亞洲杯小組賽中，國足以三場比賽零勝利、零進球的成績提前出局。這是1976年進入亞洲杯以來，國足首次小組賽即遭淘汰，打破47年來“歷史最差紀錄”，媒體稱為“中國足球發展史上恥辱”。基於此，這次無法取勝新加坡隊又不足為奇。



關於這場比賽的反思有很多，大多從球員技戰術水平、心理素質、主教練現場指揮找原因。這些看似頭頭是道，實則“老生常談”，沒抓住問題關鍵。筆者認為，自視過高或成國足最大“敵人”。



實際上，無論是比賽成績還是知名球員評價，國足已難言亞洲二流球隊。首先，近年對陣世界排名100名開外的亞洲球隊，並無取勝把握，且輸多勝少；其次，亞洲球隊整體進步迅速，與國足水平與時俱“退”形成明顯反差；第三，今年1月亞洲杯小組賽被淘汰後，武磊公開表示：“現在這個階段，我們的水平已經不能排到亞洲二流。”換言之，在武磊看來，國足更像支亞洲三流球隊。



遺憾的是，武磊的看法並未得到重視。近年來，無論是足協制定戰略規劃目標，還是國足擬定訓練工作重點，以及大多數球員自我感覺，明顯將國足實力定位過高。導致結果是，球員平時不屑於練基本功，比賽不立足於拼對手，一上賽場就患得患失，由此釀成敗績屢見不鮮。



知己知彼，百戰不殆。知己是根本前提。對國足來說，知己關鍵是認清自身實力以及充其量屬亞洲二流球隊的“骨感”現實，在此基礎上，十年磨劍、發憤圖強，力爭脫繭化蝶。否則，缺乏自知之明，一如既往自視過高，國足連世界杯預選賽小組賽取勝都成奢望，遑論衝出亞洲、走向世界。