中評社北京3月27日電／網評：被吐槽不值票價，博物館該如何創新？



作者：丁慎毅 來源：東方網·東方快評



3月24日，＃杭州兵馬俑被遊客吐槽不值票價＃衝上微博熱搜第一。近日，各平台出現了許多關於“杭州3月23日展出兵馬俑”的宣傳視頻，稱該館是“耗時兩年斥巨資打造的”，視頻畫面相當壯觀，不少市民都在評論區表達了想去的意願。3月23日，這家“大秦展覽館”開館了，最便宜的“成人特惠票”是58元。記者發現展出的“兵馬俑”與宣傳視頻裡展示的截然不同，這些“兵馬俑”表情呆板、做工粗糙，許多遊客在網上留言表示體驗很差，不值票價。（3月24日紅星新聞）



不少網友表示，遊客要看的是傳承是歷史，你弄個山寨版而且還是縮小版的，幾個意思？有網友模仿秦始皇的口吻調侃稱：這些俑士們都愁得皺眉頭了，都兩千年了，你們的工藝都沒趕上來嗎？還有網友稱，沒有歷史底蘊的叫泥塑，免費讓大家看不好嗎？



這事兒並不複雜，展覽館在宣傳時過於誇大其詞，誤導了遊客。宣傳時並未明確說明展出的“兵馬俑”是復製品還是仿製品，也侵犯了遊客的知情權和選擇權。真正讓人感到複雜的是，大秦展覽館方面為何沒有及時給出正式回應。是不是擔心把相關信息曬一曬反而會曬出毛病？



值得注意的是，據工人日報報導，2023年8月底，四川省德陽市發布《三星堆古蜀文化遺址博物館景區門票定價方案（徵求意見稿）》意見建議的公告，擬將門票價格從72元／人·次調整為120元／人·次。目前，公開征集意見建議已有半年之久，價格調整方案仍未確定。因為有不少反對聲音，認為其“爆紅”過後漲價，存在“宰客”嫌疑。



事實上，此次三星堆價格調整，是德陽市發改委進行深入成本調查後，結合經濟社會發展水平和景區運營成本，兼顧遊客承受能力，參照國內同類景區門票收費標準擬定的方案。但是，近年來免費參觀的博物館越來越多，形成了一種社會性的免費共享消費心理定式，博物館不管是免費變收費，還是價格上漲，都容易受到批評。



當然，大秦展覽館仿造的“兵馬俑”不能和三星堆古蜀文化遺址博物館的真文物相比。但是，我們從中發現了一個共同性的問題。



三星堆遺址保護區投資23.77億元，新館建設投資超過14億元。而大秦展覽館也號稱“耗時兩年斥巨資打造的”。絕大多數博物館和高速公路一樣，都是利用巨額貸款修建的，他們得靠高收費來還貸。這種發展模式是不可持續的，且不說若項目投資決策失誤可能後患無窮，即使不失誤，也可能叫好不叫座。更不要說大秦展覽館這種仿造式投資。



文化展覽作為傳承和弘揚歷史文化的重要途徑，應該注重真實性、專業性和公益性，而不是為了追求商業利益而犧牲遊客的體驗。不管是在投資方式上，還是經營模式上，都有待更加科學的創新。否則，可能帶來一系列類似杭州兵馬俑被遊客吐槽不值票價等問題。

