中東家辦落戶　彰顯港資管優勢

香港家辦行業發展進入快車道，已成為財富及資產管理行業新增長亮點。（大公報） 中評社香港3月27日電／繼新一批重點科企落戶之後，香港力爭中東富豪來港設立家族辦公室（家辦）亦傳來好消息，為香港發展成為家辦樞紐注入強心針，同時亦證明香港國際金融中心地位在全球的競爭力與吸引力有增無減，持續匯聚來自全球超高資產淨值人士，凸顯香港財富及資產管理行業發展潛力與優勢，香港有望提早實現明年底前新增200間家辦的目標。



大公報報導，世界經濟及金融重心東移持續，加上美國霸凌行為變本加厲，濫用國家安全，針對在美國市場取得成功的外國競爭對手，全球資金從西向東流的步伐進一步加快。事實上，美國無理打壓社交平台TikTok，企圖強迫其出售控股權，這如同強搶資產，嚴重打擊外國投資者在美國投資信心，試問今後還會有外國企業願意繼續在美投資嗎？全世界都看到美國霸凌、野蠻行為，相信包括中東在內的國際資金會認真檢討投資美國的潛在風險，有需要加速調整偏重美元資產的投資策略，為香港財富及資產管理行業帶來新的發展契機。



近年香港積極拓展中東商機，推動香港與沙特、阿聯酋之間經貿、金融合作，其中重點是向中東富豪、家辦招手，使用香港金融服務與投資平台。據報中東富豪、家辦落戶香港的市場反應不俗，來自阿聯酋杜拜酋長侄子Sheikh Ali Al Maktoum已拍板在港設立家辦，規模約為5億美元，這將成為香港拓展中東商機、吸引富豪落戶的一個成功典型範例，並將磁吸更多全球家辦在港建立業務據點，這再次證明香港金融遺址論全屬謬論。今次杜拜富豪選擇投資香港，便是看好香港連通內地與世界的獨特優勢，看好財富及資產管理業務發展，彰顯香港國際金融中心地位穩固。



超高資產淨值人士續增



香港家辦發展勢頭向好，在2025年底之前新增200間家辦的目標有望提早達標。首先，去年實施家辦稅務寬減措施以來，逐步產生效用，投資推廣署已協助58間家辦落戶，另有逾百間家辦決定或準備進駐。其次，新的資本入境計劃本月正式接受申請，初步反應亦是不俗，相信會吸引一批富豪來港，為香港家辦行業添加發展動力。第三，香港金融盛事接踵而來，第二屆“裕澤香江”雲集來自全球各地家辦代表，凸顯香港作為全球第二大財富及資產管理中心地位。因此，內外家辦落戶成為本港新增長引擎，推動資產管理規模不斷擴大。



有望超越瑞士 登上資管龍頭



事實上，香港經濟活力強，營商、金融競爭優勢突出，持續匯聚來自全球超高資產淨值人士（可投資資產達3000萬美元），為家辦、財富及資產管理行業發展提供有力的支持作用。有調查報告顯示，全球有近58萬超高資產淨值人士，四分之一在亞洲，其中香港有約1.25萬人。隨著內外富豪、家辦落戶增加，預期香港超高資產淨值人數上升趨勢持續，形成家辦市場巨大發展潛力。



值得留意的是，投資推廣處委托德勤進行家辦市場調研，估計香港合共有2703間單一家族辦公室，比新加坡多出近倍，但這數據未有計算服務多個家族的聯合家族辦公室數字，加上在港設立家辦不需向當局註冊，實際家辦數目可能遠高於德勤估算數字。



目前香港家辦行業發展進入快車道，已成為財富及資產管理行業新增長亮點，來自家辦和私人信托客戶的資產規模已增加至1.52萬億元，正保持較快速度增長，有助香港財富及資產管理30.5萬億元規模的基礎上再上一層樓，最終會超越瑞士，登上全球資產管理“一哥”寶座。