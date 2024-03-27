翁達瑞轟台大放任抄襲　王鴻薇：棄守林智堅

翁達瑞說台大碩士班與學店無異，王鴻薇批，論點荒唐世間少有。（照片：王鴻薇臉書） 中評社台北3月27日電／台灣大學前“國發所”教授、台“國安局”前局長陳明通25日發表新書替民進黨前新竹市長林智堅論文抄襲案喊冤。中國國民黨“立委”王鴻薇26日在臉書發文揭綠營側翼群魔亂舞護航亂象，已經全面棄守林智堅沒抄襲的防線，陳時奮（翁達瑞）竟說“台大沒足夠的教授指導碩士論文，迫使教授超收學生，最後只能放任論文抄襲”；還說台大“碩士班與學店無異，兼營販賣學歷的生意”，王直呼論點之荒唐世間少有。



王鴻薇說，果不其然，陳明通的號角一響，民進黨就群魔亂舞、顛倒是非，連沈寂已久的陳時奮（翁達瑞）都馬上出來發文，完全把過去自己在林智堅抄襲事件裡顏面盡失、多次被打臉的事實拋諸腦後，而其發言也無疑再次驗證自己的學術素養與道德是多麼低於常人。



王鴻薇指出，陳時奮在最新的文章，已經全面棄守林智堅沒抄襲的防線，說“台大沒足夠的教授指導碩士論文，迫使教授超收學生，最後只能放任論文抄襲”；還說台大“碩士班與學店無異，兼營販賣學歷的生意”。她痛批，“論點之荒唐，真是世間少有！別的不說，以陳時奮學經歷要戰台大，我就八個字送他‘自不量力，貽笑大方’，台大哪怕回應你都是髒了自己的校譽！”



王鴻薇質疑，陳時奮還敢問台大陳明通為什麼要道歉，就不說他放任底下學生抄襲論文，陳明通還主動為抄襲的學生掩飾、護航，甚至去傷害另一位沒有抄襲的學生余正煌，而且從他出書後的言行來看，陳明通毫無悔意而且戀棧權位，繼續想扭曲事實，請問這種人存在台大，難道不是對台大最重的傷害嗎？



王鴻薇直批，士大夫無恥是為國恥，陳明通傷害的不只是台大校方以及所有台大學子，更是締造“中華民國”學術圈，最讓人不忍直視的一頁。“台大只要求他道歉，真的是對他太仁慈了！”