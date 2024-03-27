敘利亞說美國空襲敘東部多地致40人死傷

聯合國秘書長敘利亞問題特使裴凱儒17日在敘首都大馬士革表示，敘利亞當前局勢極其困難，在安全、經濟和政治進程等方面都面臨挑戰。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月27日電／據新華社報導，敘利亞通訊社26日援引軍方消息源報導，敘東部代爾祖爾省多處地點當天凌晨遭美國空襲，造成8人死亡、32人受傷。世界衛生組織宣布，該組織一名工作人員在空襲中遇難。美國國防部當天否認對敘利亞發動了空襲。



敘通社報導說，“美國占領軍”26日凌晨使用戰機和無人機襲擊了代爾祖爾省多處城鎮、村莊和軍事地點，造成7名軍人和1名平民死亡，另有19名軍人和13名平民受傷。空襲還對公共和私人財產造成很大損失。



世衛組織總幹事譚德塞在社交媒體上發文說，世衛組織工程師伊馬德·謝哈布當天在敘利亞代爾祖爾市遭受的空襲中遇難。謝哈布的不幸辭世殘酷地提醒人們，敘利亞人民正在遭受暴力和苦難。世衛組織東地中海區域辦事處在一份聲明中說，謝哈布自2022年以來擔任世衛組織駐代爾祖爾市水、環境衛生和個人衛生協調人。



敘利亞外交部當天發表聲明，譴責美國對代爾祖爾省的“殘酷侵略”，強調其有權通過國際法規定的方式追究侵略者的責任。聲明要求美國結束其在敘利亞領土上的非法存在，停止對“伊斯蘭國”和其他恐怖組織的“公開支持”。



美國國防部副發言人薩布麗娜·辛格26日對媒體表示，美國25日夜間未對敘利亞進行空襲。



今年以來，美國對敘利亞、伊拉克、也門境內目標發動多次空襲，造成多人死亡。一些國家對美國的行動表示譴責，認為這是對相關國家主權的侵犯，會加劇地區緊張局勢。