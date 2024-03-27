俄緊急情況部：遭襲音樂廳廢墟下已無人員

這張俄羅斯緊急情況部3月23日發布的視頻截圖顯示，救援人員在現場工作。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月27日電／據新華社報導，俄羅斯緊急情況部莫斯科州總局局長波列特金26日說，日前遭到恐怖襲擊的莫斯科近郊“克羅庫斯城”音樂廳廢墟下已無人員。



據塔斯社報導，波列特金當天在向莫斯科州州長沃羅比約夫匯報時說，搜救工作已完成，音樂廳廢墟下已無人員，救援人員將逐步撤離現場。



“克羅庫斯城”音樂廳22日晚發生嚴重恐襲事件。據俄偵查委員會最新數據，襲擊造成139人死亡、182人受傷。

