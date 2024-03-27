藍委提案電價凍漲列議程　網喊藍白合真好

國民黨團提案電價凍漲列入周五院會討論事項。(照：國民黨團臉書) 中評社台北3月27日電／針對台電4月1日起要調漲電價，藍白再度聯手阻擋！中國國民黨“立法院”黨團昨日在程序委員會提案“電價凍漲”，表決通過列入週五院會討論事項。PTT鄉民表示“物價已經開漲了”、“莫忘台灣苦民多”、“還好不是民進黨過半”、“沒一黨獨大就是好玩”、“不得不說藍白合作真好”、“讓他漲啊，痛了才會唾棄民進黨”。



根據《中時新聞網》報導，國民黨團提案表示，台電高達新台幣3826億元虧損，實肇因於廢除核能提升綠能及天然氣的錯誤能源配比政策，不但造成電價上漲、三次無預警全台性大停電與碳排不利副作用，且政府要用預算補貼台電，電價還要大幅調漲，等於剝了全民兩次皮。此時調漲電價勢將加劇整體物價上揚，導致民生痛苦指數飆升，請“行政院”勿漠視民生，一意孤行，務必苦民所苦。爰此，建議院會作成上述決議，立即停止調漲電價，以體恤民情。



此外，民眾黨也提案要求“經濟部”針對台灣整體能源政策提出檢討報告，且在檢討報告審議通過前，電價應全面緩漲。



民進黨“立委”莊瑞雄表示，“立法院”同仁不妨想想，連續兩年燃料成本高達6000億以上，累積虧損3800多億，財務狀況嚴峻。莊也因此提案因應建議周五議程照原定草案進行。最後莊瑞雄提案不通過，而針對國民黨團提案，以10票同意、8票不同意，通過國民黨團提案。



PTT鄉民表示“還好有KMT，莫忘台灣苦民多”、“民進黨“立委”勿雙標喔”、“實情就是綠能賺飽，台電虧損，叫全民買單”、“KMT傻傻的，就讓他漲阿，這樣人民才會痛，痛了才會唾棄DPP，你幫人民省荷包，40%不會感謝你”、“民進黨委員反對這個？直接不演要護到底喔？搞清楚自己是民代不是走狗欸”、“這樣就對了，看民進黨“立委”的嘴臉，看哪些綠委支持漲電價，全拔掉！”



還有人說“201x檢討台電藏電，202x支持台電漲價”、“還好不是民進黨過半，請好好檢討綠電”、“物價已經開漲了”、“民主的電貴一點很正常吧”、“沒一黨獨大就是好玩，等著看DPP在那邊鬧”、“股市創新高，苦民在哪？”、“不然漲南部凍北部啊”、“應該漲民進黨執政縣市的電價就好”、“果然國民黨比較愛人民”、“沒用的51票”、“不得不說藍白合作真好，苦民所苦”、“藍白共同守護綠委當初的主張”。