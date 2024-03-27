以軍轟炸加沙地帶至少55人死亡

3月26日，在加沙地帶南部城市拉法，人們在廢墟中收集物品。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月27日電／據新華社援引據巴勒斯坦通訊社26日報道，以軍當天轟炸加沙地帶北部和南部多個地區，造成至少55人死亡。



報道說，以軍26日對加沙地帶北部加沙城的一處住宅發動空襲，造成至少30人死亡、數十人受傷。加沙地帶南部城市拉法的一處住宅當天淩晨遭到以軍空襲，造成至少15人死亡。此外，加沙地帶南部城市汗尤尼斯多個地區當天遭以軍密集轟炸，至少10人死亡。



另有加沙地帶消息人士26日告訴新華社記者，以軍當天繼續進攻位於加沙城的加沙地帶最大醫院希法醫院，并和巴勒斯坦武裝人員發生激烈衝突，死傷情況不明。



以色列總理辦公室26日發表聲明說，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）提出立即停止戰爭、以軍從加沙地帶完全撤出等停火條件，以色列不會滿足哈馬斯的要求。聲明說，以色列將繼續致力於實現其戰爭目標，即摧毀哈馬斯、釋放所有被扣押以色列人，并確保加沙地帶未來不會對以色列構成威脅。



據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門26日發布的數據，以軍過去24小時對加沙地帶的襲擊共造成81人死亡、93人受傷。去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過3．24萬人死亡、逾7．4萬人受傷。



聯合國安理會25日通過第2728號決議，要求齋月期間在加沙地帶立即停火，以實現長期、可持續的停火。