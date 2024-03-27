陳茂波：港經濟堅實　當綠色發展先鋒

中評社香港3月27日電／美國經濟智庫米爾肯研究院（Milken Institute）首次在港舉辦全球投資峰會，主題為“共同繁榮：連接全球市場”，超過550位金融、科技等企業領袖參與，深入探討亞洲和世界的機遇，並強化公共和私人部門之間的合作精神，以解決金融業的各種熱點和關鍵問題。財政司司長陳茂波在開幕致辭中提到，香港作為國際金融中心，可成為“超級連系人”，聯繫內地和全球；當中在綠色發展與數字經濟，香港是全球市場在亞洲地區的切入口，要發揮好在亞洲的先鋒作用。



大公報報導，去年以來，香港經濟從疫情中逐漸﻿復甦，本地生產總值（GDP）增長3.2%。陳茂波指出，本港經濟基礎堅實、增長穩定，惟資產市場表現則稍遜預期，其中住宅物業價格下滑近7%，股市亦出現約14%的降幅，交投量均有所減少。他認為，市場表現不僅受高利率環境拖累，也存在地緣政治緊張、資本流動及投資情緒影響的可能性。



從政策角度看，陳茂波表示，香港短期內應為市場注入信心，中長期則專注推進高質量發展。短期措施包括移除所有需求端的限制，例如早前撤銷樓市辣招、增強股票市場流動性、激發入境旅遊活力、進一步刺激消費、組織更多盛事活動、推進香港品牌，為中小型企業提供流動性、商業發展、數字化轉型支持等。



中長期策略方面，陳茂波認為，應大力推進綠色可持續發展、數字經濟，以及向八大中心的目標邁進。



聯繫內地和全球機遇多



陳茂波表示，香港的核心競爭優勢是“一國兩制”，以及來自國家強而有力的支持。香港是全球唯一匯聚內地及國際優勢的城市，一方面，能享受進入內地市場的優先渠道，是內地金融市場逐漸開放的試驗地，也是人民幣國際化的前沿，互聯互通渠道亦不斷拓寬，包括債券、ETF和衍生品。



另一方面，香港作為國際金融中心，持續維持自身法律體系，人才、商品、資金自由流動。陳茂波表示，這些獨特優勢幫助香港成為“超級連系人”和“超級增值人”，聯繫內地和全球的人才、公司、資金、項目、機遇。



陳茂波又提到，香港正積極採取促進股票市場流動性專責小組的建議，未來還將充分利用本地平台，吸引更多高質量的發行人和新資金。他指出，未來將優化交易機制，改善投資者服務。



談及周一發表的有關發展香港可持續披露生態圈願景宣言，陳茂波表示，香港致力於成為首批司法管轄區，將本地可持續披露準則與國際可持續準則理事會（ISSB）進行對接。他並提及，香港有約220個ESG基金，年增速24%，相關資產管理也有20%年增速，管理價值1.3萬億元。



陳家齊：資本和人才具競爭力



香港投資管理公司行政總裁陳家齊表示，香港作為“一國兩制”的一部分，擁有國際金融中心的優勢，在資本和人才方面均具競爭力，可在中國發展中扮演重要角色。對於國際媒體關於中國房地產行業和監管不確定性的負面報導，她提出質疑，並提到中國作為世界第二大經濟體正在經歷經濟轉型，強調這將為中國帶來更長遠、更健康和永續的未來。她續稱，中央政府一直在面對和解決各種潛在的不確定性，對中央政府開放市場和支持企業發展的承諾充滿信心。



投資方面，陳家齊表示，利率差異推動了資本跨境流動，這是周期性的風險，而長期主題則包括中國提出的新質生產力和中國經濟走向的變化，會密切關注有關走向。她又指，香港方面，會將重點放在香港工業以及氣候科技、金融科技和先進製造等戰略領域。