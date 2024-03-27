陸方模擬台北博愛特區？邱國正：嚴正以待

邱國正接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）最近有軍事迷在衛星空照圖中發現中國大陸內蒙古自治區有一場景，和台北市的“博愛特區”相像。而且解放軍新的演練影片出現桃園楊梅某一間跆拳道館的招牌。媒體詢問看到這個會不會睡不著？台“國防部長”邱國正今天受訪說，敵情這樣，對方有什麼企圖、能力範圍內，可以模仿絕對會模仿。我們若有能力、有場域也可以模仿某個地區、營區等，將來為進入等。



他強調，但我們是防衛性質，對方模擬是必然，我們不會輕忽，對方也會表達出重點在哪裡，這對我們來說也是警訊，我們會嚴正以待。



“立法院”“外交及國防委員會”提今天邀請“國防部部長”報告“軍方無人機運用的現況及發展”，並請“行政院”“國土安全辦公室”列席，並備質詢。



對於陸方的模擬，我們要反制？邱國正說，作為一個模擬是彰顯企圖，但也不完全如此，不見得可以完全擺設，早期他們有做某個機場、哪個都會區等，我們都嚴陣以待，講什麼睡不著、睡得著，軍方都是枕戈待旦，每天要煩不是辦法，但要做最壞打算。



他也說，往下發展對我們不利該怎麼辦，眼前怎麼做、未來怎麼做，不會把未來做法套到現在，要務實檢討我們的能力。



至於南海局勢，邱國正說，軍方就是整戈待旦，不是緊張不緊張問題，是他的責任問題，責任沒又盡到他會很難過，他不能打包票說包在他身上沒問題，但我們就是嚴正以待。