港鐵將加價3.09%　單程車費突破30元

港鐵今年加價3.09%，八達通儲值卡單程車費將突破30元。(大公報) 中評社香港3月27日電／再有公共交通工具加價！港鐵公司昨日宣布，按可加可減機制觸動“封頂機制”後，票價加價3.09%，預計今年6月生效，累計延後加幅增至1.96%，可在來年追收。調整票價後，長途線車費愈來愈貴，舉例由新界西至港島東，八達通儲值卡單程車費將突破30元（若使用單程車票車費將更高）。多名乘客批評，港鐵年年賺錢仍然加價，車費貴到“離譜”；港鐵公司回應表示，已照顧市民的負擔能力，將延續“早晨折扣優惠”等優惠一年。



大公報報導，兩鐵在2007年合併成為港鐵後，引入票價可加可減機制，但2008年實施以來，衹有一次在2021年減價1.85%，其間凍結車費5次，合共加價11次。今次也是繼去年更新方程式計算方法後，連續第二年加價。



根據港鐵票價調整方程式，去年第四季運輸業名義工資指數，按年升5.2%，連同去年12月通脹率2.4%，扣減港鐵生產力因素0.6個百分點，加幅3.2%。不過，方程式設有“封頂”機制，數值是去年第四季家庭住戶入息中位數變動，即3.09%，最後得出今年度港鐵票價實際加幅3.09%。



港鐵：多項票價優惠延續一年



不少市民批評港鐵年年賺錢，卻仍然加價，也有乘客關注，每程車費實際增加多少。港鐵表示，稍後公布新車費表和實施日期。翻查往年紀錄，新票價一般在6月初公布，6月底生效，按加幅估計，中短途線例如大圍至黃埔，現時成人八達通9.8元，加價後將增加3毫，車費超過10元；長途線車費更加昂貴，以新界西的元朗至港島區部分車站為例，將要多付9毫，加至30.3元。有市民形容，“一程車費超過30元，非常離譜！”



港鐵回應，整體票價調整幅度3.09%，票價封頂機制安排已發揮效用，平衡市民的負擔能力和公司維持現有鐵路的保養、提升及更新工作的需要，自兩鐵合併以來，平均每年票價調整，也低於平均通脹率，將在票價調整機制以外，繼續為乘客提供恒常票價優惠，以及提供不同車費推廣，包括綠色專線小巴0.5元轉乘優惠及“都會票”，並延續“全月通”、“屯門—南昌全日通”及“早晨折扣優惠”計劃一年。

