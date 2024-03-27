富權：馬英九二訪大陸時間點和地點都很微妙

中評社香港3月27日電／澳門新華澳報27日發表富權文章：馬英九二訪大陸的時間點和地點都很微妙。以下為文章內容。



新華社三月二十五日上午十時二十三分發出消息，國台辦發言人陳斌華二十五日表示，馬英九先生將率台灣青年於四月一日至十一日到廣東、陝西、北京等地尋根、交流，參加“甲辰（2024）年清明公祭軒轅黃帝典禮”等活動並參訪。新華社報導強調：我們歡迎馬英九先生率團來訪，希望兩岸同胞共同傳承弘揚慎終追遠、飲水思源的中華優秀傳統文化，促進包括兩岸青年交流在內的兩岸各領域交流合作，增進相互瞭解和心靈契合，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，共促民族復興。



七分鐘後亦即十時三十分，馬英九基金會執行長蕭旭岑宣布，馬英九將於四月一日至十一日帶領“大九學堂”青年學子訪問廣東、陝西與北京，馬辦定調為“和平之旅”。蕭旭岑指出，兩岸青年愈早認識彼此、愈早交流，就能多一分接觸、多一分瞭解、多一分情誼，未來發生衝突的可能性就會降低，“最近發生許多事件讓兩岸局勢變得緊張，今年的訪問讓兩岸青年能繼續深度交流，對兩岸關係做出一己貢獻。”



從兩造當事者發布馬英九第二度訪問大陸消息的時間點看，似乎是大陸國台辦要“搶”在馬英九基金會召開記者會之前宣布，以凸顯該項重大活動的主動權和主導權。但也不願過於“搶風頭”，因而只是提前不到十分鐘而已，讓馬英九基金會也能保有面子和裡子。



其實，要論“時間點”的微妙，更是體現在馬英九二訪大陸的行程時間表上。因為這是在台灣地區的“五二零”交接的前夕，但又不是距離“五二零”太接近。這就讓人們充滿想像空間，要籍此對賴清德“五二零講話”的主調“下指導棋”，必須拋棄“台獨”執念，回到“九二共識”的正軌，推動兩岸關係和平發展。



實際上，在民進黨內似乎是有著一股“地火”在潛行，要逼迫賴清德的“五二零講話”，仍然死抱“抗中保台”的老路。因而蔡英文交權給賴清德的安排，出現了很多“以戰爭思維主導，屏棄兩岸對話”的舉措，包括讓“黑熊學院”主導者沈伯洋成為“不分區立委”，而且還以“在地協力者”的論述來打擊異己，甚至還傳出蔡政府要徵收“戰爭稅”或“戰爭捐”，似乎是要將台灣“烏克蘭化”。因此，馬英九的“二訪大陸”，就是要在關鍵時刻以實際行動降低兩岸敵意，推動兩岸青年交流，向全世界表達台灣民意希望兩岸交流。

