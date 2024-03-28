李熙燮答中評望中日韓峰會有效應對緊張局勢

中日韓合作秘書處秘書長李熙燮接受採訪（中評社 李子寧攝） 中評社博鰲3月28日電（記者 李子寧）博鰲亞洲論壇2024年年會26日至29日在海南博鰲舉行。來自世界各國論壇國際會議中心舉行。來自60多個國家和地區的近2000名代表圍繞“亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任”主題，展開深入交流對話。與會的中日韓合作秘書處秘書長李熙燮在回答中評社記者提問時表示，朝鮮半島陷入緊張態勢對中日韓乃至整個東亞地區都有不利的影響。中日韓三國長期以來就相關問題有著密切的合作，面對當前半島局勢再次升溫，三國應就相關問題繼續展開深入的交流，以形成共識，維護地區及全球和平穩定。



中評社記者提問到，朝鮮半島局勢再次升溫，日前中韓兩國負責對朝事務官員進行了會晤並交換了意見，您認為中日韓特別是中韓能夠在朝鮮問題上進行何種合作？中國應該扮演什麼樣的角色？



李熙燮表示，眾所周知，朝鮮半島問題及其相關的安全問題對中日韓三國來說都是非常敏感的問題。朝鮮半島陷入緊張態勢對三國乃至整個東亞地區來說都是無益的。



李熙燮說，長期以來，中日韓三國就朝鮮半島及地區安全問題都有著較為密切的合作，三國領導人也多次地在中日韓峰會等重要場合中，強調維護地區和平與穩定的重要性，也就此達成了一些協議和共識。



談及今年5月或將再次舉行的中日韓峰會，李熙燮表示，如果峰會能夠順利舉行，希望中日韓三國能夠在峰會上就朝鮮半島及相關問題再次展開深入的對話交流，並形成共識，以有效應對當前地區的緊張局勢，這不僅對中日韓三國，對維護亞洲和世界的安全穩定都有非常重要的意義。



