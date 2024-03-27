傅崐萁：馬英九赴陸緩和兩岸關係應予肯定

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）馬英九將於4月1日至11日再度率青年學子前往大陸訪問，引來綠營“立委”不少批評。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今天受訪時表達力挺馬訪陸態度，他強調，民進黨執政多年來，已造成兩岸劍拔弩張，甚至是多個外媒都表達，第三個火藥庫就是在台灣海峽，所以今天有任何人願意去緩和兩岸，讓台灣2300萬人能夠安居樂業，都要表達肯定，必須正面看待。



應大陸方面邀請，馬英九將率領“大九學堂”青年學子，於4月1日至11日，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典。同時也將偕同青年訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。



傅崐萁今天在“立法院”受訪時對此表示，兩岸關係是要和緩還是要緊張，這是一個很簡單的問題。



他說，民進黨執政已經造成兩岸劍拔弩張，甚至外媒都表達，從烏克蘭以及巴勒斯坦之後，第三個火藥庫就是在台灣海峽，所以有任何人願意緩和兩岸，都要表達肯定，民進黨如果願意跨出這一步，我們也非常歡迎。



傅崐萁認為，如何能夠緩和兩岸緊張氣氛，是此時此刻守護台灣，守護“中華民國”刻不容緩的議題，所以馬英九願意此刻帶著青年到大陸訪問，試圖在這緊張的時刻緩和兩岸氛圍，必須用正面來看待，如果民進黨願意這麼做，我們也樂觀其成。



但民進黨只要自己沒有拿到分數，就不斷的醜化攻擊他人，傅崐萁批評，民進黨執政的腐敗，已完全沒有任何自省能力，當民進黨將兩岸推向戰火邊緣，年輕人必須從4個月兵役延長到一年，甚至用民脂民膏向美國買這麼多武器，維修保養的經費很驚人，怎麼養得起呢？我們支持“國防”，但用不斷挑釁的方式，是能讓台灣人民安居樂業嗎？這是民進黨要反思的。