​​邱國正報告台軍無人機運用　將設訓練中心

邱國正進行報告。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）台“國防部長”邱國正今天在委員會報告“軍方無人機運用的現況及發展”。報告書中指出，未來無人機運用將依作戰任務、航程、導控距離及機型重量等不同，區分聯戰、戰術及戰鬥層級運用。



根據報告內容指出，為快速形成戰力，採中科院委製、台灣商購及國外軍購併行方式籌獲，並結合“國科會”協助廠商研究開發，“經濟部”發展台灣產業鏈，以台灣籌購獲裝為主，台灣能量不足部分，再尋求對外軍購。



報告指出，獲得方式分述有，一、中科院委製 （一）軍方現有委中科院製無人機，計戰術近程無人飛行載具、銳鳶、紅雀二型及反輻射攻擊無人機等4款。（二）後續規劃委中科院研製騰雲、銳鳶二型、紅雀三型及小型攻擊無人機等4款，以提升各級部隊戰場情監偵及打擊能力。



採跨部會合作，由“國科會”協助台灣廠商研究開發35架原型機，原型機已驗測合格， 並作為商規無人機量產採購參據。由“經濟部”發展及整合“國防”產業鏈，採台灣籌購戰術近程無人載具、陸用型、艦載型、目獲型、監偵型及微型等6款無人機。



針對台灣能量不足部分，已規劃向美採購MQ－9無人機，並完成發價書簽署，預於2026年起獲裝，有助於防衛作戰任務遂行。

