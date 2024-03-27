綠委撥馬祖心輔電話是空號　邱國正尷尬

邱國正與政治作戰局長陳育琳(右)答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）台軍隊最近自戕案件頻傳，民進黨“立委”王定宇今日質詢時，撥打馬祖地區的心輔電話，但打了兩次都沒有人接。王說，他們從昨天晚上打到現在都是空號沒人接，軍人需要輔導能找到人嗎？政治作戰局長、中將陳育琳說，他們會再去瞭解，我們會檢討。台“國防部長”邱國正也說，我們承認有問題，管理方面也有問題。



“立法院”“外交及國防委員會”提今天邀請“國防部部長”報告“軍方無人機運用的現況及發展”，併請“行政院”“國土安全辦公室”列席，並備質詢。



王定宇質詢時，播放一段影片是正在撥打馬祖地區心輔電話，但都沒有人接，他說，昨天打到今天都是空號。



陳育琳說，我們去瞭解。王定宇不滿說，這兩天社會都在檢討這些事情，怎麼心輔專線是空號？陳育琳再度表示，我們下去瞭解，我們會檢討。



邱國正說，我們承認有問題，管理方面也有問題。



王定宇說，軍官自戕是否查出原因是什麼，管理上有漏洞嗎？這些是心理輔導安全網絡，不希望最無助的時候打過去是空號，那是家人一輩子的遺憾，不知道為什麼家人走了。



王定宇也建議，應該要尋求外部協助專業醫院等，“國家”量能協助不會被記錄，這對中高階級是有幫助。



邱國正說，我們確實有不夠周延的地方，但是我們並沒有指望官兵充分去指導，只是希望關切，只要關切就會發現問題。