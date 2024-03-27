藍委問醫生只能半夜開刀？促凍漲醫院電費

國民黨團召開健保未倒！電價再漲醫院先倒！記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月27日電（記者 楊騰凱）台灣4月起漲電價，平均調漲約11%。中國國民黨立法院黨團今日召開記者會，呼籲政府凍漲醫療院所的電費，包括醫院空調都不能中斷，更不可能請醫生在半夜開刀、病患在半夜生病，好配合較便宜的夜間電價。國民黨團強調，如果電價再漲，就算健保沒倒，醫院也會先倒。



國民黨團今日召開“健保未倒！電價再漲醫院先倒！”記者會，由國民黨團書記長洪孟楷主持，立委王育敏、蘇清泉、廖偉翔、陳菁徽、醫師公會全聯會常務理事黃啟嘉出席。其中蘇清泉是心臟外科醫師，陳菁徽是婦產科醫師，過去台灣醫界被視為較親綠，不過國民黨也開始推出醫界人士擔任立委，拉近與醫界的距離。



洪孟楷表示，這些年來又是物價調漲，又是電費調漲，生意真的很難做，這是業者的心聲。經濟部做梗圖，要烘培業者配合時間電價，在電價較便宜的時間烤麵包，現在經濟部是不是要全台醫界、烘焙業者要自己挑便宜的電價時間用電。如果能做早就做了，而是人家有固定的生活習慣與作業樣態，麵包就是要消費者有需求時烤，烘培業根本無法配合時間電價烤麵包。



蘇清泉表示，委員們都擔心醫界崩壞，有人關心兒科，有人關心重症，總之大家都擔心台灣醫療崩盤。我們醫療真的在退步，健保強制納保這很好，但品質是在下降的，台大醫院結餘衹有1%，蘋果公司是52%，醫院還要仰賴停車場、美食街的收入挹注。長庚醫院也虧錢，必須靠股利收入，台灣醫療已經在崩壞，加上電價調漲，就是雪上加霜。



陳菁徽指出，經濟部小編不斷發圖，告訴大家什麼時段用電比較省錢，難道要叫醫生半夜開刀，病患半夜生病嗎？我們許多維生系統要24小時營運，醫療產業不能選擇聰明的用電時間，因此她主張醫療相關業者、長照業者都應該凍漲電價。請行政院、經濟部長王美花別讓民眾自己承擔電價調漲。

