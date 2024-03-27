市場信心增強　香港樓市率先轉旺

中評社香港3月27日電／大公報報導，祥益地產總裁汪敦敬分析說，《維護國家安全條例》於2024年3月23日正式生效，這亦是香港經濟由復常走向復興的里程碑。筆者試舉三方面原因支持個人樂觀看法。



首先，過去幾年香港樓市及股市動蕩的時候，人們都忽略香港資金是愈來愈多的，並不是坊間所說的大量流走，“誠實的金錢”為事實作證。香港97年的時候M3（泛指市場資金總供應量）衹有約3萬億元左右，最新已經逾17萬億元，是歷史的次高。單是近兩年增加的定期存款就有4萬億元，增量資金足以還清香港住宅按揭貸款兩次。



近年香港倍增的資金存在銀行，存戶都能享受到定期高息。即是說，港人的實際富裕程度是增加的。很多人忽略高息背後的原因，因為不少銀行都是買美元產品來支付存戶的定期利息。為何銀行可以這樣做？不怕買美元產品的高匯率風險嗎？因為聯繫匯率機制，銀行可以享受到低風險的高息投資。正如之前所言，一個存款不斷增加的金融中心，而存款又可以享受到銀行定期高息的話，這絕對是香港一個強橫的實力。



其次，最近筆者與媒體朋友傾談，他提出一個用詞──“美元資產”是值得借用的。在聯繫匯率之下，香港是安全的美元資產投資區，又不會像美國那樣隨意抵制市場參與者。香港金融泡沫低，亦較美國市場更安全。在“後美元年代”，尤其是美國混亂的情形下，大家仍未撇甩美元之時，國際上是愈來愈需要香港的。



豪宅獲資金追捧



再次，很多人容易忽略就是，香港近年經營一個很成功的人才策略。先不討論人才會否為香港帶來高科技，最直接而言，居住人口由2022年中的735萬人，恢復到去年年中754萬人。同時愈來愈多聰明且富裕的買家入市，刺激香港豪宅市場迅速回暖，甚至可以說這幾年基本上沒有出現下跌。依傳媒報導，豪宅最新實用呎價不乏5萬元以上，成交總價甚至達到10億元，可見買家掌握得到香港的旺勢。



希望讀者諸君多求證及做好本分，掌握更燦爛的大形勢。