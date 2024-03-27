陳斌華：共同推進祖國和平統一進程

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月27日電（記者 海涵）學習貫徹習近平總書記兩會涉台重要講話精神座談會日前在京召開，國台辦發言人陳斌華在3月27日例行新聞發佈會上具體介紹了有關情況並表示，習近平總書記重要講話為對台工作提供了重要理論引領和實踐指導，是做好對台工作的根本遵循。他也指出，國台辦將會牢牢把握兩岸關系主導權和主動權，積極推動兩岸各領域交流合作、融合發展，團結海內外、島內外一切可以團結的愛國力量，不斷壯大反“獨”促統力量，共同推進祖國和平統一進程。



陳斌華表示，3月14日，中共中央台辦、國務院台辦會同民革中央、台盟中央、全國台聯在北京召開座談會，認真學習領會、深入貫徹落實習近平總書記3月6日看望參加全國政協十四屆二次會議的民革、科技界、環境資源界委員時關於對台工作的重要講話精神。會議強調，習近平總書記的重要講話高屋建瓴、思想深邃、內涵豐富，闡明了新形勢下對台工作的基本任務、工作重點、政策舉措，深刻指出了包括民革在內的有關黨派和群團在對台工作大局中的歷史方位和使命任務，具有很強的政治性、思想性、指導性和針對性，為對台工作提供了重要理論引領和實踐指導，是做好對台工作的根本遵循。



陳斌華表示，中央台辦、國務院台辦作為對台工作專責部門，將認真學習貫徹落實習近平總書記的重要講話精神，堅決貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，勇擔祖國統一使命職責，發揚歷史主動精神，牢牢把握兩岸關系主導權和主動權，積極推動兩岸各領域交流合作、融合發展，團結海內外、島內外一切可以團結的愛國力量，不斷壯大反“獨”促統力量，共同推進祖國和平統一進程。

