府憲兵自戕傳哨表造假 　台軍方公開道歉

台“國防部長”邱國正。 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）駐守“總統府”的憲兵211營的一名古姓上兵，3月1日於執行勤衛哨時開槍自戕身亡，近日卻被踢爆，由於部隊人力不足，古姓上兵被迫“站二歇二”、過度血汗，完全不符軍方衛哨規定，部隊更用假哨表應付督導。憲兵指揮部參謀長、少將呂正芳今天回覆“立委”答詢時坦承，當時提供資料沒有審慎，也沒有仔細去瞭解實況，在訊息提供上有落差，受先跟委員表達歉意。



呂正芳也說，現在全班表檢視人力調配，實際瞭解有站二歇二、站二歇四狀況，目前深刻檢討與咎責。



“立法院”“外交及國防委員會”提今天邀請“國防部部長”報告“國軍無人機運用的現況及發展”，併請“行政院”“國土安全辦公室”列席，並備質詢。



國民黨“立委”徐巧芯針對此事質詢，請問報表是做出來的嗎？“國防部”邱國正表示，他原則上跟憲兵交代，人員要查處也不想擺責任推給他們，怎麼當時排班紀錄，後來又是另外答案，希望不要有節外生枝、後遺症。



憲兵指揮部參謀長、少將呂正芳表示，當時提供資料沒有審慎，也沒有仔細去瞭解實況，在訊息提供上有落差，首先跟委員表達歉意。後續針對派遣部分，上周起派遣憲兵高階指揮官幹部輪流到211營區去駐點，希望都可以站二歇六。第二是人力補充方面，對於全憲兵以北部地區調查，是否有意願到211營區服務，目前有意願26位，後面會陸續輔導跟訓練，之後會逐月逐次宣導有意願者進入，逐次補充不希望大批捕，導致明年大批退。



徐巧芯詢問，你們有把休假的人叫回來？呂正芳表示，“這部分我們也在調查中，後續調查報告，儘速調查完整”。



徐巧芯不滿時，因為你們錯誤說法可能導致，其他同袍親友希望討公道。另外警訊是211營已經有站二歇二的問題不少，但平時狀況卻不是這樣，可以有改善方向？



邱國正說，他很感激，沒有抗拒。他跟同仁講照顧官兵不是任務，是我們要做的，不要讓權益受損，身心不要受傷，申訴管道不能堵住，就像水管不能堵要通，這方面做得有落差，造成誤會，但不會不讓任何人講話，也不會去遮蓋，事情出來我們全面檢討，我們依法辦理，從內部檢討。