陳斌華：兩岸關系好 台灣才會好

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月27日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華3月27日在例行新聞發佈會上回應媒體記者提問指出，民進黨當局應正視要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗的島內主流民意，盡快取消阻撓破壞兩岸交流合作的人為障礙和限制，采取有利於兩岸關系和平發展、融合發展的政策路綫。



現場有記者問道，ECFA生效實施已二十多年了，近期，在島內發生所謂“反服貿運動”十年之際，台灣各界反思與檢討聲音不斷，紛紛呼籲即將上台的民進黨新團隊要尋求有利於兩岸關系和平發展的政策和路綫，切實維護和增進島內業界和民衆利益福祉，請問發言人對此有何評論？



對此，陳斌華表示，ECFA及其早收計劃自生效實施以來，給兩岸業界特別是台灣相關業界和民衆帶來實實在在的利益，獲得民衆普遍認可。但早期收獲涉及的產品及服務貿易領域僅占兩岸貨物貿易、服務貿易很小的一部分，雙方本應就ECFA中各項目標如貨物貿易、服務貿易、投資、經濟合作等進行實質商談，分別簽署單項協議并生效實施，給兩岸同胞特別是台灣民衆、企業帶來更多的好處、更大的發展空間。但由於衆所周知的原因，ECFA後續服貿協議簽署未生效，貨貿協議商談被迫中斷，協議執行受到影響，這對於台灣經濟、產業的發展和民衆利益的增進，確實是重大的挫折和缺憾。



陳斌華表示，十年來的事實已經讓越來越多的台灣民衆、企業認識到，兩岸關系好、台灣才會好，台灣民衆、企業才能獲得更多的利益福祉。民進黨當局應正視要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗的島內主流民意，盡快取消阻撓破壞兩岸交流合作的人為障礙和限制，采取有利於兩岸關系和平發展、融合發展的政策路綫。

