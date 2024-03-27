國台辦3月27日例行發佈會全文

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月27日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華3月27日舉行例行新聞發佈會，具體介紹了學習貫徹習近平總書記兩會涉台重要講話精神座談會以及日前在平潭舉辦的福建省深化兩岸融合發展座談會有關情況。同時，還就馬英九再次訪陸、香港23條立法、台灣有關部門機構“金融兵推”、台軍4月金門實彈射擊訓練、2027年“武力犯台”說、兩岸旅遊恢復情況等媒體記者關心的數十個熱點問題作出回應。



以下是發佈會全文：



人民日報記者：學習貫徹習近平總書記兩會涉台重要講話精神座談會日前在京召開，請介紹有關情況。國台辦下一步將如何貫徹落實習近平總書記重要講話精神？



陳斌華：3月14日，中共中央台辦、國務院台辦會同民革中央、台盟中央、全國台聯在北京召開座談會，認真學習領會、深入貫徹落實習近平總書記3月6日看望參加全國政協十四屆二次會議的民革、科技界、環境資源界委員時關於對台工作的重要講話精神。會議強調，習近平總書記的重要講話高屋建瓴、思想深邃、內涵豐富，闡明了新形勢下對台工作的基本任務、工作重點、政策舉措，深刻指出了包括民革在內的有關黨派和群團在對台工作大局中的歷史方位和使命任務，具有很強的政治性、思想性、指導性和針對性，為對台工作提供了重要理論引領和實踐指導，是做好對台工作的根本遵循。



中央台辦、國務院台辦作為對台工作專責部門，將認真學習貫徹落實習近平總書記的重要講話精神，堅決貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，勇擔祖國統一使命職責，發揚歷史主動精神，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，積極推動兩岸各領域交流合作、融合發展，團結海內外、島內外一切可以團結的愛國力量，不斷壯大反“獨”促統力量，共同推進祖國和平統一進程。



總台國廣記者：中共中央台辦、國家發展改革委3月19日在平潭共同舉辦福建省深化兩岸融合發展座談會。請介紹有關情況。



陳斌華：為貫徹落實習近平總書記兩會期間涉台重要講話精神，中央台辦、國家發展改革委3月19日在平潭共同舉辦福建省深化兩岸融合發展座談會。兩部門有關負責人和福建省委副書記羅東川、有關地市、部門負責人參加了會議。



中央台辦、國務院台辦主任宋濤在會議上表示，習近平總書記的涉台重要講話，為推進兩岸各領域交流合作、深化兩岸融合發展，高質量建設兩岸融合發展示範區指明了方向。宋濤主任強調，要堅持探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的方針政策，推進兩岸關係和平發展，不斷推動兩岸融合發展取得新成效。



國家發展改革委黨組成員郭蘭峰表示，發改委下一步將支持福建省打造國際一流營商環境，制定促進閩台融合放寬市場准入特別措施的意見，推動閩台產業合作走實走深。羅東川副書記表示，福建省將著力打造兩岸社會融合、經濟融合、情感融合“三大示範樣板”，積極構建全域融合新格局，推動示範區建設取得新進展。

