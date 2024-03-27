陳斌華：心病終須心藥治 解鈴還須系鈴人

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月27日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華3月27日上午主持例行新聞發佈會，現場有記者問及大陸是否願意在“5·20”之後與賴清德互動，陳斌華對此回應表示，民進黨頑固堅持“台獨”分裂立場，是其與我們交往的根本障礙。



陳斌華指出，心病終須心藥治，解鈴還須系鈴人。我們願在一個中國原則基礎上，同台灣各政黨、團體和代表人士加強交流溝通。

