藍問兩岸開戰錢哪來？官員曝可用預算三千億

楊金龍（左）和朱澤民答詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月27日電（記者 俞敦平）兩岸如果開打，資金匯出匯入會被凍結嗎？會動用外匯存底嗎？“中央銀行”總裁楊金龍今日在回答中國國民黨“立委”賴士葆質詢時表示，外匯的管理有階段性，央行會視情況做決策，不排除管制匯出或採取固定匯率等措施。主計長朱澤民則說，外匯存底不是政府的錢，但他透露，戰時可做預算轉移，規模約總預算的10%。



根據2024總預算歲入規模新台幣2兆7千多億元、歲出預算2兆8千多億元，以10%推算，戰時準備金大約3千億元。



藍委賴士葆27日上午就兩岸衝突情況下外匯儲備的管理方式質詢台“中央銀行”總裁楊金龍和台主計長朱澤民。



楊金龍表示，央行會根據不同情況採取措施。賴士葆引用法規，提出在緊急情況下央行應採取管制措施，並提到了烏克蘭戰爭期間的匯率政策。



對於戰時資金保留的問題，朱澤民表示， 雖無專門戰時準備金，但有應變預算。最後，賴士葆詢問外匯儲備是否可作戰爭準備？楊金龍和朱澤民強調外匯儲備非政府資金，緊急使用需通過預算程序。



賴士葆首先提出了一個假設性的問題：如果兩岸發生衝突，央行將如何管理外匯儲備？楊金龍回應說，這是一個複雜的問題，央行將根據不同階段採取相應的管理措施。



賴士葆引用管理外匯條例第19條，該條規定在緊急情況下，央行應請“行政院”通過必要的管制措施。他提到烏克蘭戰爭期間採取的匯率固定政策，以及對外匯出口的限制。楊金龍表示，央行將根據“行政院”的緊急命令和當時的情況來決定是否採取類似的措施。

