國台辦答中評：林飛帆等人不折不扣“害台”

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月27日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華3月27日上午主持例行新聞發佈會並就林飛帆關於“太陽花學運”的說法回答中評社記者提問表示，林飛帆的說法可謂不打自招，表明所謂“太陽花學運”的主事者當時考量的並不是島內經濟、民生的改善，而是阻擋兩岸關係改善和發展勢頭，以便他們謀取政治私利、圖謀“台獨”分裂。



中評社記者問道，民進黨日前稱，十年前的“太陽花學運”對台灣政治發展有著重要且深遠的影響。當時擔任所謂“總指揮”的林飛帆聲稱，這場運動阻斷兩岸統合議程，奠定台灣主流民意為“世界的台灣”而非“中國的台灣”的共識基礎。對此有何評論？



對此，陳斌華表示，林飛帆的說法可謂不打自招，表明所謂“太陽花學運”的主事者當時考量的並不是島內經濟、民生的改善，而是阻擋兩岸關係改善和發展勢頭，以便他們謀取政治私利、圖謀“台獨”分裂。兩岸服務貿易協議未能生效實施，兩岸貨物貿易協議等ECFA後續協商也被迫中斷，對台灣發展是福是禍，事實已經給出了答案。



我們注意到，近期很多台灣媒體對此有深刻的反思，也有很多業界人士指出，台灣由此錯失了發展良機，林飛帆等人的所作所為絕非“愛台”，而是不折不扣的“害台”。

