陳斌華：迎合美方打造“地雷島”只會兵凶戰危

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月27日電（記者 海涵）美國印太司令部司令日前稱，中國將在2027年前做好“武力犯台”的准備。台安全部門負責人稱將對相關信息作必要分析。對此，國台辦發言人陳斌華3月27日在例行新聞發佈會上回答媒體記者提問表示，何時、采取何種方式解決台灣問題，純屬中國內部事務，不容任何外來幹涉。



陳斌華指出，美方一些人居心叵測，不斷炮制一些所謂“時間點”，炒作大陸“軍事威脅”，渲染台海戰爭氛圍，不過是在為幹涉台灣問題找借口，為美國軍工複合體斂財。美國政府如果真心維護台海和平穩定，就應停止煽風點火，采取切實行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持“台獨”的表態落到實處。



陳斌華表示，民進黨當局為一黨私利，甘當外部勢力“以台制華”的棋子，不斷謀“獨”挑釁，甚至不惜犧牲島內民衆生命福祉，極力迎合美方當“豪豬”、建“堡壘”，將台灣打造成“火藥桶”、“地雷島”，他們這樣做絕不是為了台灣同胞好，只會把台灣日益推向兵凶戰危的險境。



陳斌華認為，台灣是中國的台灣。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是神聖的使命、正義的事業。何時、采取何種方式解決台灣問題，純屬中國內部事務，不容任何外來幹涉。



此外也有媒體記者提到，美國總統拜登當地時間23日簽署“2024財年政府撥款法案”，其中涉及向台灣地區提供不少於3億美元的所謂“無償軍援”內容。對此，陳斌華強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來幹涉。美方執意通過并簽署包含涉台消極內容的法案，嚴重幹涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，我們對此表示強烈不滿和堅決反對。敦促美方切實將不支持“台獨”的表態落到具體行動上，停止以任何方式武裝台灣，停止向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。民進黨當局為謀求一黨私利“倚美謀獨”“以武謀獨”，注定失敗。

