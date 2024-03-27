國台辦：23條立法具有重要里程碑意義

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月27日電（記者 海涵）香港特區立法會3月19日三讀全票通過《維護國家安全條例》，有評論認為，23條立法打造了“一國兩制”的升級版。對此，國台辦發言人陳斌華27日在例行新聞發佈會上回答媒體記者提問表示，23條立法標誌著香港特區有效落實維護國家安全的憲制責任，築牢了香港長治久安和繁榮穩定的“防護牆”，在新時代新征程“一國兩制”事業發展進程上具有重要里程碑意義。



陳斌華表示，3月19日，香港特區立法會全票通過《維護國家安全條例》，順利完成香港基本法第23條立法。22日香港特區行政長官李家超根據基本法第48條第3款簽署條例，23日條例刊憲生效。這標誌著香港特區有效落實維護國家安全的憲制責任，築牢了香港長治久安和繁榮穩定的“防護牆”，在新時代新征程“一國兩制”事業發展進程上具有重要里程碑意義。



陳斌華指出，香港回歸祖國以來，“一國兩制”實踐在香港取得舉世公認的成功，“東方之珠”風采依然，而且在國家大力支持下綻放出更加璀璨的光芒。有安全才有穩定，有穩定才有發展，有發展才能繁榮。我們相信，完成香港維護國家安全條例的生效實施，將為香港的繁榮發展提供更加堅實的法治保障。



此外，現場也有記者提到，台“交通部長”王國才稱，台灣民眾為了安全起見不要去香港。對此，陳斌華指出，完成基本法第23條立法，補齊了香港特區維護國家安全制度機制的短板，為香港的繁榮穩定和長治久安提供了重要的制度保障。民進黨當局對23條立法大肆攻擊，無非是怕香港保持繁榮穩定，讓他們對於“一國兩制”的誣蔑站不住腳。



陳斌華表示，民進黨當局喜歡恐嚇老百姓，哪裡不能去哪裡能去，似乎民眾的出行目的地都得由他們來指定。陳斌華強調，我們一貫鼓勵支持港台之間正常、健康交流往來，依法保護台灣同胞合法正當權益。只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來香港、大陸完全不必有任何顧慮，完全可以高高興興來，平平安安回。

