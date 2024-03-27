藍白聯手推凍漲電價　傅崐萁：綠應回頭是岸

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）民進黨政府將在4月調漲電價，平均漲幅為11%，勢必帶動物價上漲。藍白昨日在“立院”程序委員會提案，建請停止調漲電價，列入29日院會討論事項。國民黨團總召傅崐萁今天受訪時表示，民進黨應回頭是岸，接受全民監督，他提出修《電業法》第49條，未來能源政策讓民眾瞭解，電價漲跌要經過全民公審、同意。



對於藍白合要求凍漲電價，民進黨團則表示，若電費由“立法院”決定，將加速台電破產。



昨日的程序委員會國民黨團提案，針對4月1日台電調漲電價，可能引發所有物價一併調漲，且有部分餐飲業者已經先漲價，因此要求“行政院”凍漲電價，民眾黨支持國民黨團提案，表決通過列入本周五院會討論事項。



傅崐萁今天在“立法院”受訪時表示，電價一漲，萬物皆漲，低薪時代貧富差距懸殊，看到炫富族群，但廣大基層在底層掙扎、生活線下的民眾，房價飛漲，一輩子買不起房，只能租屋，過程中電價一漲，租屋族每度電8到9元，痛苦的受薪族受到更大剝削，不是漲11%而已，未來還有多少%？聽說今年10月還要漲。



傅崐萁強調，民進黨錯誤的能源政策，卻要全民剝三層皮幫民進黨買單，因此要箝制不公不義政府，過去是電價審議委員會獨斷獨行，國民黨要納入，必須由全民“國會”監督。



傅崐萁提到，漲11%電價，物價就是30%成長，未來排骨飯可能要120、150元才買得到，所以呼籲民進黨回頭是岸，接受全民監督，提出修《電業法》第49條，未來能源政策讓民眾瞭解，電價漲跌要經過全民公審、同意。