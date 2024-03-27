舞龍舞獅和英歌舞火到了南非

龍舞獅歡 社火鬧春（圖源：新華社） 中評社北京3月27日電／據人民日報海外版報導，近日，南非開普敦迎來了一年一度的嘉年華狂歡節。今年的狂歡節吸引了近10萬名觀眾前來觀看，超過1000名表演者——48個演出團體參與其中。



由開普敦華人社區組成的方陣一路載歌載舞，帶來了富有中華文化特色的演出，為整場活動增添了東方神韵。



流光溢彩的龍形花車、氣勢磅礴的舞龍舞獅、剛勁有力的英歌舞輪番登場，每到一處都會引發現場觀眾熱烈歡呼。



“此次參加開普敦狂歡節的華僑華人方陣由巨龍騰飛方陣、相親相愛一家人方陣、潮汕英歌舞方陣、龍燈花車方陣和卡通熊貓方陣組成。”南非開普敦華星藝術團團長董鋼說，華僑華人方陣共有102位演員，其中年齡最小的演員衹有5歲，很多僑胞把店鋪關掉，專程從幾百公里外趕過來參加演出。



“今年是龍年，海內外中華兒女將龍視為感情寄托和身份認同，所以在表演的設計上我們更注重突出龍的元素。”董鋼說，他們抬出了43米長的大長龍，共有24人舞這條龍，龍頭還精心裝飾了彩燈，在夜間更加炫目。



伴隨著鏗鏘的鑼鼓和激昂的樂曲，一條長龍騰躍翻滾、盤旋飛舞，將演出氛圍推向高潮。



華僑華人方陣中還有一輛由開普敦僑胞自己設計製作的龍燈花車。董鋼介紹：“花車由一條巨龍和兩條龍柱組成，高度5.2米，龍燈花車在色彩多變的LED燈加持下和綢緞的裝扮下格外耀眼。”



“龍燈花車是集大家之力設計製作完成的，我們先用鋼筋圍成了龍的骨架，龍身用的是我們平常的舞龍。有一位僑胞是做電器生意的，他為我們提供了70多個LED燈帶，讓花車亮了起來。”董鋼說。



“表演現場我們遇到了大風，大龍燈被風吹得要‘騰空而起’，我們臨時找了8條紅綢子，把大龍燈固定在花車上。”董鋼說。



他說：“為了更多地呈現龍元素，我們還安排了彩帶龍表演。彩帶龍系在一根5米多長的魚竿上，舞動起來格外靈動。”

