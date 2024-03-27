海外人士點贊中國進一步優化支付服務

國新辦舉行進一步優化支付服務提升支付便利性國務院政策例行吹風會（圖源：新華社） 中評社北京3月27日電／近段時間以來，中國相關部門出台一系列措施，推動移動支付、銀行卡、現金等支付方式並行發展、相互補充。一些海外媒體、外籍人士關注和點贊中國進一步優化支付服務，認為這有利於進一步加強中外人文、經貿交流，促進中國高水平對外開放。



“吸引外國人來華停留的新方式”



外國人在中國怎麼快速用境外銀行卡綁定移動支付軟件？這個過程麻煩嗎？中國相關部門出台優化支付服務後，很多外籍人士十分好奇。



近日，記者邀請阿聯酋杜拜的中阿衛視主持人藹霖娜拍攝一個綁定外卡的短視頻。視頻中，她登錄微信，從“錢包”頁面添加一張境外銀行卡，填寫卡號、選擇卡片類型，綁卡就完成了，整個過程不到1分鐘。隨後，她在北京使用微信支付掃碼購買咖啡、在小程序上購買公園門票、掃碼乘坐公交車，支付過程都很順利。



“這真是一次非常神奇的旅程。在中國，你只需要一部手機完成支付，就可以去你想去的地方，吃你想吃的東西，看你想看的風景。”藹霖娜說，通過觀看短視頻，她身邊很多朋友知道了維薩、萬事達等6種境外銀行卡可以綁定中國的移動支付軟件，紛紛嘗試，“中國展現出對外開放的溫度，現在朋友們越來越喜歡這種方便快捷的支付方式了”。



藹霖娜的快捷“綁卡”體驗，源於中國相關部門指導支付平台去年下半年推出的“外卡內綁”服務。它支持外籍人士下載中國移動支付軟件後，直接綁定多種境外銀行卡。這項服務一經推出，便受到海外媒體關注。



拉美社發文稱，要理解這一決定有多大影響，首先必須認識到存在這樣一個地方，那裡的幾乎一切都可以用手機支付：交通、服飾、食品、醫療、娛樂、共享單車，甚至是歸還欠款——這裡就是中國。此前，中國的移動支付服務尚未關聯中國境外的銀行卡，這給過境或在華短暫停留的外國人帶來一些不便。隨著“外卡內綁”服務推出，像當地人一樣支付成為吸引外國人來華停留的新方式，此舉順應了新冠疫情後人們逐漸恢復前往中國旅遊的趨勢。

