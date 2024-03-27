日本民眾抗議解禁殺傷性戰鬥機向第三國出口

日本發射新一代主力運載火箭H3火箭試驗2號（圖源：新華社） 中評社北京3月27日電／據新華社報導，日本政府26日召開內閣會議，決定解禁日本與英國、意大利共同研發的下一代戰鬥機向第三國出口。同一天，日本舉行國家安全保障會議，修改《防衛裝備轉移三原則》及其實施方針。這標誌著日本防衛政策再次發生重大轉變，其直接向第三國出口武器的大門正式被打開。



當天，一些日本民眾冒雨聚集在首相官邸前舉行抗議活動，抗議政府解禁殺傷性戰鬥機向第三國出口。不少人高聲呼喊著“反對武器出口！”“堅決反對成為戰爭國家！”“請傾聽民意！”“不要成為販賣死亡的商人！”



日本社民黨黨首福島瑞穗在參加抗議活動時說，日本憲法第9條規定，不能向海外販賣武器。但當下的日本憲法正在一點點崩塌。向海外出口戰鬥機這麼重要的事，完全沒有經過國會審議，僅在執政黨之間決定，“這是在靠賣武器賺錢，而且完全不會就此收手”。即使他們現在聲稱不會出口到戰爭國家，但只要把戰鬥機賣給美國，美國就會向以色列提供武器，結果還是一樣的。



日本“停止大軍擴行為”代表杉原浩司表示，這是首次將戰鬥機出口到海外，而且是“偷摸討論”決定的，是“鬧劇”！



3月15日，日本執政聯盟自民黨和公明黨高層舉行會談，就允許將日本與英國、意大利聯合研發的下一代戰鬥機出口到第三國一事達成一致。根據兩黨協議，日本能夠直接向第三國出口的武器僅限於正在聯合研發的新型戰機，出口對象國必須與日本簽訂過防衛裝備出口相關協議，同時不能正在發生戰爭。目前已經確定可以出口的對象國共15個，除聯合研發國英國和意大利，還有美國、德國、印度、菲律賓等。



（來源：新華網）