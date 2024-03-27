藍委問便當多少錢？朱澤民竟答委員吃的較好

朱澤民答詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月27日電（記者 俞敦平）電價調漲連帶物價跟著漲。中國國民黨“立委”賴士葆今日問主計長朱澤民，現在“立法院”財委會訂的台鐵便當一個多少錢？朱澤民竟答，台鐵便當有很多種，委員你們吃的比較好。



賴士葆追問朱澤民“你都吃多少錢的便當？”，朱澤民回答“我的便當大概都是110元到120元”。但財委會的便當是100元新台幣，相比之下，部會的便當比財委會便當還要好，讓賴士葆無情狠嗆“你吃得比我們好啦，你看那個臉肉都跑出來了”。



中國國民黨“立委”賴士葆27日上午質詢時考起“主計總處”主計長朱澤民物價，由於朱澤民一如往常地想要試圖展現對物價的理解並在詢答中搶佔上風，因此很有信心的回答“部會吃得比委員們的便宜”，引起會場一陣哄堂大笑。不過他立刻慘遭打臉，因為財政委員會召委羅明才立刻澄清事實，財委會委員吃的便當是新台幣100元，比主計長說他吃的120元的便當便宜。



“立法院”財政委員會今天邀請“行政院”主計長朱澤民、“央行”總裁楊金龍、“經濟部”政次兼台電代理董事長曾文生，就電價大漲及央行升息對物價波動影響提出專案報告。



藍委賴士葆首先向朱澤民提問，他是否知道台鐵便當的價格？朱澤民回應說，台鐵便當有不同的價位，他所知道的較貴的便當大約是150元新台幣。賴士葆問他就是財委會每天吃的便當的價錢，朱澤民幽默的回應表示，委員們的便當似乎比部會的更豐盛，引來現場一陣哄堂大笑。



賴士葆接著問主計長吃的便當多少錢？朱澤民回答說他的便當大約是120元。賴士葆則回應說，“立委”們的便當比主計長的還要便宜，只需100元。朱澤民試圖解釋說，有些委員的便當的確是150元，但賴士葆堅持他們所吃的都是100元。



最後，財委會召委、國民黨“立委”羅明才揭曉答案，確認財委會的便當確實是100元新台幣。賴士葆以此為證，戲謔地指出朱澤民的便當顯然更為高級，甚至開玩笑說朱澤民的臉頰上鼓鼓的肉，證明了他吃得比較好。