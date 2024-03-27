蕭旭岑：陳建仁言論“台獨”　違“一中憲法”

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北3月27日電／針對馬英九將訪問中國大陸，“行政院長”陳建仁呼籲希望能在習近平面前主張“台灣是“主權獨立的國家”，馬英九基金會執行長蕭旭岑27日駁斥，陳建仁的言論是“台獨”主張，違反“中華民國憲法”。台灣不是國家，屬於中國（“中華民國”）的一部分。



蕭旭岑指出，去年馬英九訪陸，陳建仁也裝模作樣呼籲了差不多的東西，但當馬英九在大陸真情流露談“中華民國”，陳建仁則裝沒看見，這次又講了奇奇怪怪的“台獨”言論，低估台灣人的智商，他認為實在不須理會。



蕭旭岑強調，民進黨不敢“修憲”，只敢用違憲的言論混淆視聽（如“台灣是“主權獨立的國家”），這長期而言對國家是不利的，也誤導了民眾。“中華民國憲法”是“一中憲法”，也有“統一”前言，但是民進黨發言人趙怡翔公開拒絕“和平統一”，陳建仁又喊出“台獨”言論，這些都違反“中華民國憲法”，也分裂“國家認同”與撕裂台灣。



蕭旭岑表示，馬英九絕無可能幫民進黨和陳建仁傳達他們的“台獨”主張，當前台灣最大的危機，就是民進黨不遵守“中華民國憲法”，嘴巴講維持現狀，卻暗地裡走“台獨”路線，又不敢光明正大地“修憲”，這癥結不解決，台灣會一直亂下去。

